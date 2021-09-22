Полиция Ирландии арестовала ещё двух человек по делу об убийстве журналистки в 2019 году

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Полиция Северной Ирландии арестовала ещё двух мужчин в возрасте 24 и 29 лет по делу об убийстве журналистки Лайри Макки в апреле 2019 года.

Об этом сообщает Associated Press.

Журналистка получила огнестрельное ранение головы во время протестов в Лондондерри в ночь на 19 апреля 2019 года. Позднее она скончалась в больнице.

Выстрел произвёл мужчина в маске. В момент нападения Макки стояла рядом с полицейским.

Беспорядки произошли в годовщину Пасхального восстания, организованного борцами за независимость Ирландии в 1916 году.

В апреле 2019 года стало известно о задержании двух человек в возрасте 18 и 19 лет по делу об убийстве журналистки.

Как сообщалось, Макки писала о социальных проблемах в Северной Ирландии.

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