Полиция Ирландии арестовала ещё двух человек по делу об убийстве журналистки в 2019 году
Об этом сообщает Associated Press.
Журналистка получила огнестрельное ранение головы во время протестов в Лондондерри в ночь на 19 апреля 2019 года. Позднее она скончалась в больнице.
Выстрел произвёл мужчина в маске. В момент нападения Макки стояла рядом с полицейским.
Беспорядки произошли в годовщину Пасхального восстания, организованного борцами за независимость Ирландии в 1916 году.
В апреле 2019 года стало известно о задержании двух человек в возрасте 18 и 19 лет по делу об убийстве журналистки.
Как сообщалось, Макки писала о социальных проблемах в Северной Ирландии.