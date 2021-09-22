Пакистан разрешил самолёту премьера Индии пролететь через своё воздушное пространство

Власти Пакистана впервые с 2019 года разрешили самолёту премьер-министра Индии Нарендры Моди пересечь воздушное пространство страны.

Об этом сообщает ANI News.

Отмечается, что, таким образом, самолёту индийского премьера не надо будет лететь через территорию Афганистана.

Пакистан разрешил пролёт индийского борта после того, как ранее Индия разрешила полёт над своей территорией самолёта с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом во время его визита в Бангладеш.

Ранее в Индии вступило в силу решение об отмене статуса штата для спорного с Пакистаном региона Джамму и Кашмир.

Подробнее — в материале RT.