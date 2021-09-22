Премьер-министр Грузии и президент Турции провели переговоры

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, в ходе которых они обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Грузии.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках Генассамблеи ООН встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом... Речь коснулась событий, развивающихся в регионе. По заявлению Ираклия Гарибашвили, важнейшей целью Грузии является поддержка мира и стабильности в регионе и страна готова выполнить свою миротворческую функцию для долгосрочного мира и стабильности в кавказском регионе», — сказано в сообщении.

Гарибашвили также отметил особые усилия Эрдогана в углублении стратегического партнерства между Грузией и Турцией.

Ранее сообщалось, что Эрдоган посетит Россию 29 сентября. Во время визита, как предполагается, он проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.