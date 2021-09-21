В Германии задержали мужчину, захватившего заложников в автобусе

На юге Германии в федеральной земле Бавария вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек в автобусе на автобане А9. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на полицию.

AFP

© RALPH GOPPELT / DPA