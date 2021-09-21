В Германии задержали мужчину, захватившего заложников в автобусе
- AFP
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Как заявил изданию представитель полиции, мужчина был задержан в 21:30 по местному времени.
В связи с произошедшим автобан был перекрыт. На месте работали спецподразделения полиции.
В полиции уточнили, что, кроме захватчика, в автобусе находились два водителя, остальные пассажиры покинули транспортное средство.
Ранее в Грузии задержали мужчину, который с оружием захватил филиал Банка Грузии в городе Кварели в Кахетии.