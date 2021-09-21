В Германии задержали мужчину, захватившего заложников в автобусе

Короткая ссылка
На юге Германии в федеральной земле Бавария вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек в автобусе на автобане А9. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на полицию.
В Германии задержали мужчину, захватившего заложников в автобусе
  • AFP
  • © RALPH GOPPELT / DPA

Как заявил изданию представитель полиции, мужчина был задержан в 21:30 по местному времени.

В связи с произошедшим автобан был перекрыт. На месте работали спецподразделения полиции.

В полиции уточнили, что, кроме захватчика, в автобусе находились два водителя, остальные пассажиры покинули транспортное средство.

Ранее в Грузии задержали мужчину, который с оружием захватил филиал Банка Грузии в городе Кварели в Кахетии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить