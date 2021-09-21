Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу «Группы друзей в защиту Устава ООН».

Её заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Также хотели бы выделить запланированную на 23 сентября министерскую встречу «Группы друзей в защиту Устава ООН», созданной по инициативе Венесуэлы. Российскую сторону на данном мероприятии представит заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров планирует провести около 25 встреч с зарубежными коллегами во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также намечена встреча с Гутеррешем.