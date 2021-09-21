Байден объявил о намерении увеличить лимит приёма беженцев в США

В Госдепе США обнародовали доклад с рекомендациями увеличить с 1 октября лимит приёма беженцев в Соединённые Штаты с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. человек.

«В докладе рекомендуется увеличить целевой показатель приёма беженцев с 62 500 в 2021 финансовом году до 125 000 в 2022 финансовом году, чтобы удовлетворить потребности, вызванные гуманитарными кризисами в мире», — сообщается в заявлении, распространённом пресс-службой Госдепартамента США.

В Госдепе отметили, что приём беженцев «играет важную роль для интересов США в сфере внешней политики и в области нацбезопасности».

В августе американский лидер Джо Байден поручил выделить порядка $500 млн для помощи афганским беженцам.