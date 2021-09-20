Глава МИД Ирана прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
- Reuters
«Абдоллахиян сегодня прибыл в Нью-Йорк во главе делегации для участия в 76-й сессии ГА ООН», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства Ирана.
Отмечается, что глава МИД Ирана в ходе пребывания в Нью-Йорке планирует провести около 25 двусторонних встреч с министрами иностранных дел разных стран, а также главами международных организаций и генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс встретится на полях Генассамблеи ООН с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.