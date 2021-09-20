Гутерреш призвал вакцинировать 70% жителей Земли от COVID-19 к середине 2022 года

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вакцинировать 70% жителей Земли от коронавирусной инфекции к середине 2022 года.
Гутерреш призвал вакцинировать 70% жителей Земли от COVID-19 к середине 2022 года
  • Reuters

«Нам нужно положить конец пандемии. Наш ответ был слишком медленным и неравномерным. Я призываю мир мобилизоваться для выполнения глобального плана по вакцинации, в рамках которого будет удвоено производство вакцин, чтобы вакцинировать 70% мирового населения к середине следующего года», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в поддержку целей устойчивого развития в преддверии недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

В июне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны G7 вакцинировать мир до конца 2022 года.

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