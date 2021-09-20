Политолог Суздальцев прокомментировал продление на год действия контрсанкций

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа о продлении до конца 2022 года действия специальных экономических мер против стран, установивших антироссийские санкции.

«Дело в том, что, к сожалению, по словам и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и по общей оценке российского экспертного сообщества наши отношения с Западом, и в частности с Евросоюзом, остаются на очень низком уровне», — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что Россия не ощущает со стороны Запада «движения навстречу», а также не видит «желания разговаривать и искать общие темы».

Кроме того, Суздальцев отметил, что партнёры России не склонны к разрядке напряжённости, а Европа «варится в своём котле». России, по его мнению, нет смысла «снижать санкционный барьер» и идти на уступки.

Ранее Путин подписал указ о продлении до конца 2022 года действия специальных экономических мер против стран, установивших антироссийские санкции.