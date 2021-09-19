Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в Канаде
- Reuters
«Один человек погиб, двое других получили ранения», — говорится в материале.
Инцидент произошёл в центре Торонто. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили трёх лежащих мужчин, одного без признаков жизни. Двух других госпитализировали.
Полиция разыскивает четырёх подозреваемых в стрельбе и выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее в крупном торговом центре в канадском Торонто произошла стрельба.