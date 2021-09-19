Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в Канаде

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В канадском Торонто в результате стрельбы один человек скончался, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает CTV News со ссылкой на данные полиции.
Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в Канаде
  • Reuters

«Один человек погиб, двое других получили ранения», — говорится в материале.

Инцидент произошёл в центре Торонто. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили трёх лежащих мужчин, одного без признаков жизни. Двух других госпитализировали.

Полиция разыскивает четырёх подозреваемых в стрельбе и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в крупном торговом центре в канадском Торонто произошла стрельба.

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