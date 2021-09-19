Новый министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс отправилась в США с первым официальным зарубежным визитом.

«Министр иностранных дел Лиз Трасс позднее сегодня прибудет в США с четырёхдневным визитом в Нью-Йорк и в Вашингтон — с первым официальным визитом на новой должности», — говорится в сообщении Форин Офис.

Трасс планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Также она примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

15 сентября министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс заняла пост главы МИД королевства.

Занимавший пост главы МИД Доминик Рааб назначен на должность вице-премьера, главы Министерства юстиции королевства.