Крупный природный пожар разгорелся на западе Кипра

Короткая ссылка
Крупный природный пожар разгорелся в кипрской провинции Пафос.
Крупный природный пожар разгорелся на западе Кипра
  • © AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кипрской пожарно-спасательной службы Андреаса Кеттиса, которое он опубликовал в Twitter.

«Всего задействовано восемь воздушных машин: семь из них занимаются тушением и одна — наблюдением», — отметил он.

По его словам, возгорание произошло между деревнями Симу и Йиолу. Горят кустарники и  сухая трава. Сотрудники оперативных служб пытаются не допустить распространения огня на участки с жилыми домами. Им оказывают помощь местные жители.

Ранее сообщалось, что в департаменте Вар на юго-востоке Франции в результате природного пожара погиб один человек, ещё 27 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить