Крупный природный пожар разгорелся на западе Кипра

Крупный природный пожар разгорелся в кипрской провинции Пафос.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кипрской пожарно-спасательной службы Андреаса Кеттиса, которое он опубликовал в Twitter.

«Всего задействовано восемь воздушных машин: семь из них занимаются тушением и одна — наблюдением», — отметил он.

По его словам, возгорание произошло между деревнями Симу и Йиолу. Горят кустарники и сухая трава. Сотрудники оперативных служб пытаются не допустить распространения огня на участки с жилыми домами. Им оказывают помощь местные жители.

Ранее сообщалось, что в департаменте Вар на юго-востоке Франции в результате природного пожара погиб один человек, ещё 27 пострадали.