Один человек погиб во Франции в результате драки 150 байкеров

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Один человек погиб и ещё двое получили ножевые ранения в результате драки с участием 150 байкеров в городе Тарб на юго-западе Франции.
Один человек погиб во Франции в результате драки 150 байкеров
  • Reuters

Об этом сообщает FranceInfo.

Инцидент произошёл в выставочном парке, где проходил фестиваль с музыкой в стиле кантри, выставкой татуировок и турниром по покеру.

Отмечается, что причина драки неизвестна, а возможный убийца пока ещё не задержан полицией. 

Мэр Тарба Жерар Тремеже распорядился немедленно прекратить фестиваль и потребовал от его участников покинуть мероприятие.

Ранее футбольные фанаты устроили драку с полицией в Лондоне.

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