Один человек погиб во Франции в результате драки 150 байкеров
- Reuters
Об этом сообщает FranceInfo.
Инцидент произошёл в выставочном парке, где проходил фестиваль с музыкой в стиле кантри, выставкой татуировок и турниром по покеру.
Отмечается, что причина драки неизвестна, а возможный убийца пока ещё не задержан полицией.
Мэр Тарба Жерар Тремеже распорядился немедленно прекратить фестиваль и потребовал от его участников покинуть мероприятие.
Ранее футбольные фанаты устроили драку с полицией в Лондоне.