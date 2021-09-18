Один человек погиб во Франции в результате драки 150 байкеров

Один человек погиб и ещё двое получили ножевые ранения в результате драки с участием 150 байкеров в городе Тарб на юго-западе Франции.

Об этом сообщает FranceInfo.

Инцидент произошёл в выставочном парке, где проходил фестиваль с музыкой в стиле кантри, выставкой татуировок и турниром по покеру.

Отмечается, что причина драки неизвестна, а возможный убийца пока ещё не задержан полицией.

Мэр Тарба Жерар Тремеже распорядился немедленно прекратить фестиваль и потребовал от его участников покинуть мероприятие.

Ранее футбольные фанаты устроили драку с полицией в Лондоне.