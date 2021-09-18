Депутат ЕП пригрозил «Северному потоку — 2» «превращением в руину»

Райнхард Бютикофер, депутат Европейского парламента, представляющий фракцию зелёных, в интервью агентству DPA пригрозил проекту газопровода «Северный поток — 2» превращением в инвестиционную руину.

Бютикофер заявил, что в случае одобрения Федеральным сетевым агентством (BNA) ввода трубопровода в эксплуатацию проект «ещё может остановить Еврокомиссия».

Депутат Европарламента заявил, что, в том случае, если будут найдены веские аргументы за то, что положительное решение BNA нарушает энергетическое законодательство ЕС, «проект может превратиться в инвестиционную руину», передаёт его слова Die Zeit.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.

В Кремле отмечали, что, когда будет запущен «Северный поток — 2», победителями выйдут и поставщики энергоресурсов, и их потребители.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разрешение регулятора ФРГ на запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время получить не удастся. По его словам, этот процесс может занять четыре месяца.