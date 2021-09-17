Россия и Италия готовят встречу глав МИД и Минобороны
- РИА Новости
Переговоры по вопросам подготовки встречи провели замглавы МИД России Александр Грушко и директор департамента по политическим вопросам и безопасности МИД Италии Паскуале Феррара.
Они обсудили формат и повестку дня предстоящего совещания.
«Состоялся обмен мнениями по ключевым темам международной проблематики, в том числе по вопросам европейской безопасности, отношений России с Европейским союзом и НАТО, ситуации на Балканах. Отдельное внимание было уделено положению дел в Афганистане», — заявили в министерстве.
Ранее в Кремле сообщили, что прорабатывают вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Италии.