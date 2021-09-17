Трамп не уверен, что Байден управляет США

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Бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что действующий американский лидер Джо Байден управляет страной.
Трамп не уверен, что Байден управляет США
  • Reuters

«Это могут быть сотрудники аппарата Байдена. Это может быть Обама или его люди. Возможно, и то и другое вместе», — заявил он в интервью изданию The Federalist.

Трамп отметил, что во время выступлений Байдену выключают микрофон.

«Он был на середине предложения, когда они выключили микрофон и приглушили свет. Это было странно», — сказал экс-президент США.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут исчезнуть к моменту следующих выборов американского лидера в 2024 году.

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