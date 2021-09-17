Трамп не уверен, что Байден управляет США

Бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что действующий американский лидер Джо Байден управляет страной.

«Это могут быть сотрудники аппарата Байдена. Это может быть Обама или его люди. Возможно, и то и другое вместе», — заявил он в интервью изданию The Federalist.

Трамп отметил, что во время выступлений Байдену выключают микрофон.

«Он был на середине предложения, когда они выключили микрофон и приглушили свет. Это было странно», — сказал экс-президент США.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут исчезнуть к моменту следующих выборов американского лидера в 2024 году.