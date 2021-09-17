На Кубе стартовала вакцинация против коронавируса детей от двух до десяти лет

Куба начала программу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции детей от двух до 18 лет. Об этом сообщает The Chronicle со ссылкой на заявление главы кубинского Минздрава Хосе Анхеля Портал Миранды.

Отмечается, что на Кубе выдано экстренное разрешение на начало вакцинации детей от двух до 18 лет двумя дозами местной вакцины Soberana 2 и одной дозой Soberana Plus.

Причиной принятия такого решения стал рост числа случаев заболевания и смертей среди детского населения.

Ранее представители биомедицинского холдинга BioCubaFarma провели встречу с представителем Всемирной организации здравоохранения и обсудили возможность признания кубинских вакцин от коронавируса.