США и Черногория провели первый двусторонний экономический диалог
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«Состоялся первый экономический диалог между Соединёнными Штатами и Черногорией» — сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Отмечается, что обе стороны горячо приветствовали данный диалог как возможность укрепления экономического партнёрства. В ходе переговоров обсуждались совместные усилия по максимальному увеличению двусторонней торговли и инвестиций.
Официальные лица США и Черногории подтвердили своё намерение продолжать продвигать двустороннее сотрудничество, расширять региональное партнёрство и создавать новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.