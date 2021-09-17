США и Черногория провели первый двусторонний экономический диалог

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В Госдепартаменте Соединённых Штатов заявили, что между США и Черногорией состоялся первый экономический диалог в формате видеоконференции.
США и Черногория провели первый двусторонний экономический диалог
  • Reuters
  • © Alex Brandon

«Состоялся первый экономический диалог между Соединёнными Штатами и Черногорией» — сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Отмечается, что обе стороны горячо приветствовали данный диалог как возможность укрепления экономического партнёрства. В ходе переговоров обсуждались совместные усилия по максимальному увеличению двусторонней торговли и инвестиций.

Официальные лица США и Черногории подтвердили своё намерение продолжать продвигать двустороннее сотрудничество, расширять региональное партнёрство и создавать новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

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