Al Arabiya: саудовские ПВО сбили четыре беспилотника хуситов

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Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили и сбили четыре взрывных беспилотных летательных аппарата, запущенных ополченцами-хуситами в направлении провинции Джизан. Об этом информирует телеканал Al Arabiya.
Al Arabiya: саудовские ПВО сбили четыре беспилотника хуситов
  • Reuters
  • © Faisal Al Nasser

Кроме того, была перехвачена и уничтожена баллистическая ракета.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее в США осудили атаки на Саудовскую Аравию со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

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