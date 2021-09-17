Al Arabiya: саудовские ПВО сбили четыре беспилотника хуситов

Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили и сбили четыре взрывных беспилотных летательных аппарата, запущенных ополченцами-хуситами в направлении провинции Джизан. Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

Reuters

© Faisal Al Nasser