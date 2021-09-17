Al Arabiya: саудовские ПВО сбили четыре беспилотника хуситов
Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили и сбили четыре взрывных беспилотных летательных аппарата, запущенных ополченцами-хуситами в направлении провинции Джизан. Об этом информирует телеканал Al Arabiya.
- Reuters
- © Faisal Al Nasser
Кроме того, была перехвачена и уничтожена баллистическая ракета.
О пострадавших информации не поступало.
Ранее в США осудили атаки на Саудовскую Аравию со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».
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