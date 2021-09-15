Белый дом: Россия и Китай стремятся к влиянию на Ближнем Востоке с нулевой суммой

Старший директор по делам Ближнего Востока и Северной Африки в Совете национальной безопасности Белого дома Барбара Лиф заявила, что Россия и Китай стремятся к влиянию с нулевой суммой на Ближнем Востоке.

Об этом Лиф рассказала на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.

«Представление президента (США Джо Байдена. — RT) о партнёрстве со странами Ближнего Востока идёт в более широком контексте растущего глобального вызова нашим ценностям открытого общества и открытой экономики, ценностям, которые лежат в основе институтов международного порядка. Этот вызов исходит в первую очередь от Китайской Народной Республики и России. Обе стремятся к влиянию в регионе с нулевой суммой», — приводит ТАСС её слова.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что после поражения на выборах он планировал нападение на Китай.