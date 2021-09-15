The Times: Джонсон может снять Рааба с поста главы МИД Британии
- Reuters
По данным газеты, Раабу предложат остаться в правительстве.
Как сообщает The Guardian, свой пост также может потерять глава МВД Прити Пател, которая, наряду с главой МИД, подверглась критике со стороны общественности.
Источник издания не исключил, что Рааб может занять пост в Министерстве юстиции.
В июне глава Минздрава Мэтт Хэнкок объявил об уходе в отставку. Соответствующее решение он принял на фоне скандала, связанного с тем, что в СМИ появились фото того, как он, будучи женатым и с детьми, целуется со своей помощницей.