The Times: Джонсон может снять Рааба с поста главы МИД Британии

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен провести перестановки в правительстве, заменив в том числе главу МИД Доминика Рааба и министра образования Гэвина Уильямсона, пишет газета The Times.
The Times: Джонсон может снять Рааба с поста главы МИД Британии
  • Reuters

По данным газеты, Раабу предложат остаться в правительстве.

Как сообщает The Guardian, свой пост также может потерять глава МВД Прити Пател, которая, наряду с главой МИД, подверглась критике со стороны общественности.

Источник издания не исключил, что Рааб может занять пост в Министерстве юстиции.

В июне глава Минздрава Мэтт Хэнкок объявил об уходе в отставку. Соответствующее решение он принял на фоне скандала, связанного с тем, что в СМИ появились фото того, как он, будучи женатым и с детьми, целуется со своей помощницей.

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