В Великобритании задержаны 36 участников протеста против изменения климата
В Великобритании задержаны 36 протестующих против изменения климата. Участники акции заблокировали участок автомагистрали во второй раз за последние три дня, что привело к пробкам.
- Reuters
Об этом пишет Sky News.
По словам полиции, в настоящее время движение на автомагистрали удалось восстановить, все протестующие покинули проезжую часть.
В ходе акции, которая состоялась в понедельник, 13 сентября, были задержаны 78 человек.
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