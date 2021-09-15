В Великобритании задержаны 36 участников протеста против изменения климата

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В Великобритании задержаны 36 протестующих против изменения климата. Участники акции заблокировали участок автомагистрали во второй раз за последние три дня, что привело к пробкам.
В Великобритании задержаны 36 участников протеста против изменения климата
  • Reuters

Об этом пишет Sky News.

По словам полиции, в настоящее время движение на автомагистрали удалось восстановить, все протестующие покинули проезжую часть.

В ходе акции, которая состоялась в понедельник, 13 сентября, были задержаны 78 человек.

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