Reuters: Байден опроверг сообщение об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним

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Президент США Джо Байден, что сообщение о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отверг его предложение встрече не соответствует действительности.
Reuters: Байден опроверг сообщение об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним
  • Reuters
  • © Lintao Zhang

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это не правда», — заявил Байден репортёрам, отвечая на вопрос, был ли он разочарован отказом Си Цзиньпина.

Также советник президента США по безопасности Джек Салливан отметил, что сообщение СМИ не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в ходе телефонного разговора предложил Си Цзиньпину провести саммит, на что китайский лидер ответил отказом.

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