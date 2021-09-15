Reuters: Байден опроверг сообщение об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним
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Об этом сообщает агентство Reuters.
«Это не правда», — заявил Байден репортёрам, отвечая на вопрос, был ли он разочарован отказом Си Цзиньпина.
Также советник президента США по безопасности Джек Салливан отметил, что сообщение СМИ не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что Джо Байден в ходе телефонного разговора предложил Си Цзиньпину провести саммит, на что китайский лидер ответил отказом.