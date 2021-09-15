Al Sumaria: по двум автомобилям на иракско-сирийской границе нанесён авиаудар

Два автомобиля на границе Сирии и Ирака подверглись ударам авиации, сообщает телеканал Al Sumaria.

Reuters

© Hadi Mizban

Отмечается, что международная коалиция отвергает причастность к нанесению ударов. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Эль-Каим. Ранее российская военная полиция начала патрулирование города Дераа-эль-Балад на юго-западе Сирии.