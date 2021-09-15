Al Sumaria: по двум автомобилям на иракско-сирийской границе нанесён авиаудар

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Два автомобиля на границе Сирии и Ирака подверглись ударам авиации, сообщает телеканал Al Sumaria.
Al Sumaria: по двум автомобилям на иракско-сирийской границе нанесён авиаудар
  • Reuters
  • © Hadi Mizban

Отмечается, что международная коалиция отвергает причастность к нанесению ударов.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Эль-Каим.

Ранее российская военная полиция начала патрулирование города Дераа-эль-Балад на юго-западе Сирии.

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