Al Sumaria: по двум автомобилям на иракско-сирийской границе нанесён авиаудар
Два автомобиля на границе Сирии и Ирака подверглись ударам авиации, сообщает телеканал Al Sumaria.
- Reuters
- © Hadi Mizban
Отмечается, что международная коалиция отвергает причастность к нанесению ударов.
Инцидент произошёл в районе населённого пункта Эль-Каим.
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