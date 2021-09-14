В посольстве России пояснили правила въезда в Кению

В посольстве России в Кении сообщили, что «правила въезда в Кению для россиян не отличаются от требований ко всем остальным иностранцам».

«Местные власти не признают сертификаты о вакцинации (вне зависимости от препарата) в качестве основания для въезда в страну», — приводит ТАСС сообщение.

В диппредставительстве добавили, что «прибытие и убытие из Кении осуществляется строго в соответствии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, требуется также получить специальный QR-код».

Ранее сообщалось, что Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.