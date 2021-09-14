Боррель назвал конструктивной роль России в решении иранской ядерной проблемы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сотрудничество с Россией по иранской ядерной проблеме проходит конструктивно.

Об этом он сказал в ходе слушаний в Европарламенте.

«В том, что касается иранского соглашения по атому, я должен признать, что Россия играет конструктивную роль», — цитирует Борреля Интерфакс.

Также он назвал важным сотрудничество с Россией по Ливии и Афганистану.

При этом глава дипломатии ЕС заявил, что «российское присутствие всё больше заметно в ЦАР» и это «вызывает тревогу».

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане.