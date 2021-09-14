Боррель назвал конструктивной роль России в решении иранской ядерной проблемы

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сотрудничество с Россией по иранской ядерной проблеме проходит конструктивно.
Боррель назвал конструктивной роль России в решении иранской ядерной проблемы
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе слушаний в Европарламенте.

«В том, что касается иранского соглашения по атому, я должен признать, что Россия играет конструктивную роль», — цитирует Борреля Интерфакс.

Также он назвал важным сотрудничество с Россией по Ливии и Афганистану.

При этом глава дипломатии ЕС заявил, что «российское присутствие всё больше заметно в ЦАР» и это «вызывает тревогу».

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить