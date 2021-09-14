The Telegraph: Умерла мать Бориса Джонсона
Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Шарлотт Джонсон Вал умерла в лондонской больнице в возрасте 79 лет, сообщает газета The Telegrpah со ссылкой на семью.
- © Matt Dunham / AP
Отмечается, что она скончалась «внезапно и спокойно».
Политические деятели начали выражать соболезнования в связи с её кончиной.
30 мая сообщалось, что Борис Джонсон в субботу, 29 мая, женился на своей подруге Кэрри Саймондс.
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