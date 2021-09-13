Гутерреш: секретариат ООН не будет вмешиваться в процесс снятия санкций с талибов

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что секретариат ООН не будет заниматься вопросом отмены санкций против радикального движения «Талибан»*.
Гутерреш: секретариат ООН не будет вмешиваться в процесс снятия санкций с талибов
  • Reuters

«Этот вопрос находится в компетенции стран-членов (ООН. — RT), Совета Безопасности ООН. Я уверен, что в нужное время они примут решение. Секретариат ООН вмешиваться не будет, наша задача — обеспечить гуманитарную помощь и помочь стране избежать экономического коллапса», — приводит ТАСС его слова.

Также Гутерреш заявил об угрозе полного экономического коллапса в Афганистане.

Кроме того, он сообщил, что участники конференции по Афганистану пообещали более $1 млрд на гуманитарную помощь стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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