В ООН назвали число покинувших свои дома афганцев

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на донорской конференции по Афганистану назвал число афганцев, покинувших свои дома в результате наступления радикального движения «Талибан»* и установления власти талибов в стране.

«3,5 млн человек остаются внутренне перемещёнными лицами, из которых около 500 тыс. стали такими в последнее время», — цитирует его ТАСС.

Наряду с этим во время своего выступления по видеосвязи из Кабула он отметил, что предполагаемый коллапс экономики страны, который может совпасть с ростом насилия и напряжённости, может привести к значительному увеличению числа беженцев как внутри страны, так и за её пределами.

«И это может произойти очень скоро», — подчеркнул он.

Ранее представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке сообщил, что в Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно важных товаров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.