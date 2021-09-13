В ООН назвали число покинувших свои дома афганцев
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«3,5 млн человек остаются внутренне перемещёнными лицами, из которых около 500 тыс. стали такими в последнее время», — цитирует его ТАСС.
Наряду с этим во время своего выступления по видеосвязи из Кабула он отметил, что предполагаемый коллапс экономики страны, который может совпасть с ростом насилия и напряжённости, может привести к значительному увеличению числа беженцев как внутри страны, так и за её пределами.
«И это может произойти очень скоро», — подчеркнул он.
Ранее представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке сообщил, что в Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно важных товаров.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.