Байден объявил о стихийном бедствии в Калифорнии из-за пожара

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Калифорния, где бушует крупный природный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и властей штата по восстановлению в районах, пострадавших от пожара «Калдор», — говорится в заявлении.

Как отмечается, федеральное финансирование доступно властям штата и местным органам управления, а также некоторым частным НКО. Средства можно задействовать на аварийные работы, ремонт или замену повреждённых объектов.

Пожар «Калдор» начался ещё в середине августа. По данным властей, к настоящему времени удалось локализовать 65% пожара.