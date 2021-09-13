Израильские военные нанесли удары по целям в секторе Газа

Израильская армия сообщила, что в ответ на обстрелы со стороны сектора Газа нанесла удары по целям палестинского движения ХАМАС.

В сообщении говорится, что обстрелы со стороны сектора Газа происходили три ночи подряд.

«В ответ мы нанесли удар по четырём объектам ХАМАС, которые использовались для военных учений, по оружейной мастерской и по входу в подземный туннель террористов», — заявила израильская армия в Twitter.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что со стороны сектора Газа зафиксирован ракетный обстрел.

Ракета была перехвачена системой ПРО «Железный купол».