Израильские военные нанесли удары по целям в секторе Газа
В сообщении говорится, что обстрелы со стороны сектора Газа происходили три ночи подряд.
«В ответ мы нанесли удар по четырём объектам ХАМАС, которые использовались для военных учений, по оружейной мастерской и по входу в подземный туннель террористов», — заявила израильская армия в Twitter.
Ранее армия обороны Израиля сообщила, что со стороны сектора Газа зафиксирован ракетный обстрел.
Ракета была перехвачена системой ПРО «Железный купол».