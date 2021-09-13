В Египте сообщили о планах открыть два новых города для туристов
«В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города», — заявил он.
По словам аль-Анани, первый город — Аль-Галяля — откроют примерно в 100 км к северу от Каира.
Второй город — Аль-Аламин — будет открыт на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с Египтом.