Welt назвала оскорбительным отказ президента Польши от встречи с Меркель

Президент Польши Анджей Дуда не нашёл времени для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе её визита, что может расцениваться Берлином как оскорбление и свидетельство сложных отношений. Об этом говорится в статье Die Welt.

Издание пишет, что Дуда не поприветствовал Меркель, хотя раньше ведомство канцлера сообщало об их планирующейся встрече.

Отмечается, что Меркель пришлось пересмотреть свои планы к моменту приземления в Варшаве.

В статье говорится, что польские СМИ сообщили, что Дуда в день визита Меркель должен был присутствовать на памятных мероприятиях в Катовице на юге страны.

По мнению журналистов, это была ответная реакция Польши на то, что правительство Германии в июне не пригласило польского премьера на правительственные консультации в Берлин.

Автор статьи добавил, что с точки зрения ФРГ отказ Дуды принять Меркель — это оскорбление и свидетельство сложных отношений двух стран.

Подробнее — в материале ИноТВ.