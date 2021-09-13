Welt назвала оскорбительным отказ президента Польши от встречи с Меркель
Издание пишет, что Дуда не поприветствовал Меркель, хотя раньше ведомство канцлера сообщало об их планирующейся встрече.
Отмечается, что Меркель пришлось пересмотреть свои планы к моменту приземления в Варшаве.
В статье говорится, что польские СМИ сообщили, что Дуда в день визита Меркель должен был присутствовать на памятных мероприятиях в Катовице на юге страны.
По мнению журналистов, это была ответная реакция Польши на то, что правительство Германии в июне не пригласило польского премьера на правительственные консультации в Берлин.
Автор статьи добавил, что с точки зрения ФРГ отказ Дуды принять Меркель — это оскорбление и свидетельство сложных отношений двух стран.
Подробнее — в материале ИноТВ.