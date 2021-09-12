В МИД Таджикистана рассказали о саммите 20-летия ШОС

В МИД Таджикистана сообщили, что 17 сентября в Душанбе состоится заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, посвящённое 20-летию создания ШОС.

«В ходе юбилейного саммита будут обсуждены основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках организации. Главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «по итогам душанбинского саммита ШОС ожидается принятие главами государств — членов ШОС решений о запуске процедуры приёма Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства — члена ШОС и предоставлении статуса партнёра по диалогу Арабской Республике Египет, Государству Катар и Королевству Саудовская Аравия».

«Главы государств-членов также примут решения о новом генеральном секретаре ШОС и директоре исполнительного комитета РАТС ШОС. В завершение заседания впервые в истории ШОС прозвучит гимн организации, который был согласован по инициативе президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. По итогам исторического саммита ШОС ожидается принятие Душанбинской декларации 20-летия ШОС и около тридцати решений», — добавили в министерстве.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали высказался о возможности членства страны в ШОС.