В китайской провинции Фуцзянь выявили очаг распространения коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Global Times.
Желающие покинуть город должны иметь сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, полученный в течение 48 часов до отъезда, заявили в противоэпидемической группе Путяня.
People in E China’s #Fujian’s Futian are discouraged from leaving the city from Sunday after 24 positive COVID-19 infections were reported during past two days. https://t.co/2oiTIztfi4— Global Times (@globaltimesnews) September 12, 2021
Как ранее рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР У Лянъю, в Китае сделали 2,113 млрд прививок.
Число людей, сделавших хотя бы одну прививку, достигло 1,095 млрд.