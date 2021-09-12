В китайской провинции Фуцзянь выявили очаг распространения коронавируса

Жителям китайского города Путянь в провинции Фуцзянь рекомендовали не покидать населённый пункт после выявления там роста заболеваемости COVID-19: в городе зафиксировали сразу 24 случая коронавируса.

Об этом сообщает Global Times.

Желающие покинуть город должны иметь сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, полученный в течение 48 часов до отъезда, заявили в противоэпидемической группе Путяня.

People in E China’s #Fujian’s Futian are discouraged from leaving the city from Sunday after 24 positive COVID-19 infections were reported during past two days. https://t.co/2oiTIztfi4 — Global Times (@globaltimesnews) September 12, 2021

Как ранее рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР У Лянъю, в Китае сделали 2,113 млрд прививок.

Число людей, сделавших хотя бы одну прививку, достигло 1,095 млрд.