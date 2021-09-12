В китайской провинции Фуцзянь выявили очаг распространения коронавируса

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Жителям китайского города Путянь в провинции Фуцзянь рекомендовали не покидать населённый пункт после выявления там роста заболеваемости COVID-19: в городе зафиксировали сразу 24 случая коронавируса.
В китайской провинции Фуцзянь выявили очаг распространения коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Global Times.

Желающие покинуть город должны иметь сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, полученный в течение 48 часов до отъезда, заявили в противоэпидемической группе Путяня.

Как ранее рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР У Лянъю, в Китае сделали 2,113 млрд прививок.

Число людей, сделавших хотя бы одну прививку, достигло 1,095 млрд.

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