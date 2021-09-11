NYT: Отвечая на теракт в Кабуле, Пентагон ошибся с целью

Во время авиаудара, которые США нанесли 29 августа в Кабуле, по ошибке мог быть убит не террорист, а сотрудник американской НКО, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, убитым водителем автомобиля мог быть Земари Ахмади, давно сотрудничавший с группой помощи США.

«В то время как военные США признали только три жертвы среди мирного населения, родные Ахмади говорят, что 10 членов его семьи, включая семь детей, были убиты в ходе удара», — говорится в сообщении газеты.

Согласно информации издания, Ахмади работал инженером на калифорнийскую компанию.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер на брифинге заявила, что, по оценкам Вашингтона, в Афганистане в настоящее время находятся порядка 100 американских граждан.