Гутерреш выразил надежду на продление миссии ООН в Афганистане

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на продление миссии международной организации в Афганистане.
Гутерреш выразил надежду на продление миссии ООН в Афганистане
  • © Kenzo Tribouillard/Pool Photo via AP

При этом он отметил, что это позволит привести миссию ООН в стране в соответствие с меняющимися условиями.

«Я считаю, что невозможно с учётом той непредсказуемости, которая есть сейчас, сформировать новый мандат миссии в Афганистане. Надеюсь, что консенсус будет достигнут по техническому продлению на короткий период, что даст время на то, чтобы лучше понять ситуацию в Афганистане и какая роль должна быть у миссии», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генсек ООН призвал международное сообщество к диалогу с радикальным движением «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить