Гутерреш выразил надежду на продление миссии ООН в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на продление миссии международной организации в Афганистане.

При этом он отметил, что это позволит привести миссию ООН в стране в соответствие с меняющимися условиями.

«Я считаю, что невозможно с учётом той непредсказуемости, которая есть сейчас, сформировать новый мандат миссии в Афганистане. Надеюсь, что консенсус будет достигнут по техническому продлению на короткий период, что даст время на то, чтобы лучше понять ситуацию в Афганистане и какая роль должна быть у миссии», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генсек ООН призвал международное сообщество к диалогу с радикальным движением «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.