Российский военный погиб в результате взрыва в Сирии

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RT
Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в сирийской провинции Хомс. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России. 
Российский военный погиб в результате взрыва в Сирии
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

По данным ведомства, во время рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны сработало установленное на обочине дороги взрывное устройство.

В результате взрыва российский военный, находившийся в автомобиле, получил тяжёлые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. 

4 сентября в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населённого пункта Серакаб провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий.

В конце августа в ЦПВС сообщали о гибели четырёх сирийских военных в результате нападения террористов.

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