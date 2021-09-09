Российский военный погиб в результате взрыва в Сирии

Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в сирийской провинции Хомс. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным ведомства, во время рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны сработало установленное на обочине дороги взрывное устройство.

В результате взрыва российский военный, находившийся в автомобиле, получил тяжёлые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

4 сентября в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населённого пункта Серакаб провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий.

В конце августа в ЦПВС сообщали о гибели четырёх сирийских военных в результате нападения террористов.