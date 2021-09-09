Российский военный погиб в результате взрыва в Сирии
- AFP
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По данным ведомства, во время рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны сработало установленное на обочине дороги взрывное устройство.
В результате взрыва российский военный, находившийся в автомобиле, получил тяжёлые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.
4 сентября в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населённого пункта Серакаб провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий.
В конце августа в ЦПВС сообщали о гибели четырёх сирийских военных в результате нападения террористов.