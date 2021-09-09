ЕС исключил шесть стран из списка разрешённых для въезда государств
Евросоюз исключил Армению, Азербайджан и ещё четыре страны из списка государств, откуда разрешены необязательные поездки в ЕС в условиях пандемии COVID-19.
- Reuters
Как говорится в заявлении Евросовета, из списка исключены Албания, Армения, Азербайджан, Бруней, Япония и Сербия.
В список разрешённых добавился Уругвай.
Ранее сообщалось, что Польша разрешила въезд на свою территорию украинским туристам.
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