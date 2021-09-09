ЕС исключил шесть стран из списка разрешённых для въезда государств

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Евросоюз исключил Армению, Азербайджан и ещё четыре страны из списка государств, откуда разрешены необязательные поездки в ЕС в условиях пандемии COVID-19.
ЕС исключил шесть стран из списка разрешённых для въезда государств
  • Reuters

Как говорится в заявлении Евросовета, из списка исключены Албания, Армения, Азербайджан, Бруней, Япония и Сербия.

В список разрешённых добавился Уругвай.

Ранее сообщалось, что Польша разрешила въезд на свою территорию украинским туристам.

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