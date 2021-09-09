Захарова анонсировала встречу Лаврова с главой МИД Катара

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 11 сентября в Москве с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани развитие ситуации в Афганистане.

«11 сентября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел Катара. Он посетит Москву с кратким рабочим визитом», — сообщила Захарова.

Она заявила, что стороны «обстоятельно обсудят актуальные вопросы дальнейшего продвижения всего комплекса двусторонних отношений и будет проведён углублённый обмен мнениями по развитию ситуации в Афганистане, вокруг него».

7 сентября «Талибан»* объявил состав нового правительства Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.