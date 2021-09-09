Захарова анонсировала встречу Лаврова с главой МИД Катара
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«11 сентября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел Катара. Он посетит Москву с кратким рабочим визитом», — сообщила Захарова.
Она заявила, что стороны «обстоятельно обсудят актуальные вопросы дальнейшего продвижения всего комплекса двусторонних отношений и будет проведён углублённый обмен мнениями по развитию ситуации в Афганистане, вокруг него».
7 сентября «Талибан»* объявил состав нового правительства Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.