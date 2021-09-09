Путин отметил деградацию системы стратегической стабильности

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Глобальная безопасность проходит серьёзные испытания с учётом вспыхивания старых региональных конфликтов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите БРИКС.
Путин отметил деградацию системы стратегической стабильности
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«Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты», — отметил он.

Также российский президент в рамках саммита высказался о ситуации в Афганистане. По его словам, уход американского военного контингента и союзников США из республики привёл к возникновению новой кризисной ситуации. 

Путин отметил, что до конца не ясно, как это скажется на региональной и глобальной безопасности.

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