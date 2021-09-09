Путин отметил деградацию системы стратегической стабильности

Глобальная безопасность проходит серьёзные испытания с учётом вспыхивания старых региональных конфликтов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите БРИКС.

«Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты», — отметил он.

Также российский президент в рамках саммита высказался о ситуации в Афганистане. По его словам, уход американского военного контингента и союзников США из республики привёл к возникновению новой кризисной ситуации.

Путин отметил, что до конца не ясно, как это скажется на региональной и глобальной безопасности.