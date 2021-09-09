Путин назвал обстановку в мире крайне турбулентной
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Об этом российский лидер сказал в ходе выступления по видеосвязи на саммите БРИКС.
«Тесное партнёрство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остаётся крайне турбулентной», — заявил Путин.
По его словам, авторитет БРИКС растёт, а роль объединения в международных делах повышается и является весьма заметной.
Путин отметил, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки.
RT вёл прямую трансляцию.
Ранее Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане.