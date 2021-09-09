Путин назвал обстановку в мире крайне турбулентной

Российский президент Владимир Путин заявил, что обстановка в мире остаётся крайне турбулентной, в связи с чем тесное партнёрство стран БРИКС является востребованным.

Об этом российский лидер сказал в ходе выступления по видеосвязи на саммите БРИКС.

«Тесное партнёрство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остаётся крайне турбулентной», — заявил Путин.

По его словам, авторитет БРИКС растёт, а роль объединения в международных делах повышается и является весьма заметной.

Путин отметил, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки.

RT вёл прямую трансляцию.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане.