Песков: Москва не спешит с признанием власти талибов в Афганистане

Россия не спешит признавать власть движения «Талибан»* в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не спешит с признанием. Мы, как и подавляющее большинство стран мира, предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги нового руководства», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты не собираются спешить с возможным признанием власти талибов.

7 сентября «Талибан» объявил состав нового правительства Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.