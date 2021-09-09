Талибы призвали США и ООН убрать членов правительства Афганистана из чёрных списков

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Движение «Талибан»* в официальном заявлении обратилось к США и ООН с призывом исключить из чёрных списков фамилии членов нового правительства Афганистана.
Талибы призвали США и ООН убрать членов правительства Афганистана из чёрных списков
  • © AP

Текст заявления опубликован в Twitter-аккаунте представителя «Исламского эмирата» Забихуллы Муджахида.

«Представители Пентагона указали, что некоторые члены кабинета министров «Исламского эмирата» или члены семьи покойного Хаккани Сахиба находятся в чёрных списках США и по-прежнему являются целями. Считаем такую политику явным нарушением Дохийских соглашений. Она не отвечает интересам ни США, ни Афганистана», — говорится в тексте документа.

По мнению талибов, в соответствии с Дохийскими соглашениями все чиновники нового правительства Афганистана должны быть исключены из чёрных списков США и ООН.

«Эмират самым решительным образом осуждает такие провокационные заявления и попытки вмешаться во внутренние дела Афганистана со стороны Америки и других стран... Мы настоятельно призываем немедленно пересмотреть эту неправильную политику посредством дипломатических контактов», — отмечается в заявлении.

Как передаёт ТАСС, в Вашингтоне ранее выразили обеспокоенность в связи с назначением некоторых лиц на должности в новом правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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