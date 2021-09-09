Президент Казахастана высказался о ситуации в Афганистане

Президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев в выступлении на церемонии вручения верительных грамот высказался о ситуации в Афганистане. Его заявление опубликовано на странице пресс-секретаря главы государства Берик Уали в Facebook.

«Надеюсь, талибы (движение «Талибан»*) докажут, что они на самом деле придерживаются более умеренных позиций и открыты к переговорам, сформировав действительно единое, инклюзивное и представительное национальное правительство», — заявил Токаев.

Он отметил, что «Казахстан считает, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с собой и со своими соседями».

«Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна», — сообщил президент.

По его словам, «международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный момент один на один с текущими трудностями».

«Напротив, мы должны интегрировать идею экономического и устойчивого развития во все будущие действия и планы в отношении Афганистана», — добавил лидер Казахстана.

Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.