Белый дом: в США 1% богатейших граждан ежегодно уклоняются от уплаты $163 млрд налогов

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В США 1% наиболее состоятельных граждан ежегодно уклоняются от уплаты налогов на общую сумму $163 млрд, сообщили в Белом доме.
Белый дом: в США 1% богатейших граждан ежегодно уклоняются от уплаты $163 млрд налогов
  • Reuters
  • © Al Drago

«Сегодня новый анализ, проведённый Министерством финансов США, показал, что 1% самых богатых американцев уклоняется от уплаты налогов на сумму $163 млрд в год», — приводит ТАСС заявление администрации США.

Как отметила заместитель помощника главы Минфина по экономической политике Наташа Сарин, налоговый разрыв, то есть разница между суммами поступивших налогов и ожидаемым объёмом, составляет около $600 млрд в год.

Она предположила, что таким образом в течение десятилетия бюджет страны потеряет примерно $7 трлн, если ситуация не изменится.

По её оценкам, масштабы потерянных доходов «равны 3% ВВП, или всему объёму подоходных налогов, уплачиваемых 90% налогоплательщиков с наиболее низким уровнем доходов».

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