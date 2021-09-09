Белый дом: в США 1% богатейших граждан ежегодно уклоняются от уплаты $163 млрд налогов
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«Сегодня новый анализ, проведённый Министерством финансов США, показал, что 1% самых богатых американцев уклоняется от уплаты налогов на сумму $163 млрд в год», — приводит ТАСС заявление администрации США.
Как отметила заместитель помощника главы Минфина по экономической политике Наташа Сарин, налоговый разрыв, то есть разница между суммами поступивших налогов и ожидаемым объёмом, составляет около $600 млрд в год.
Она предположила, что таким образом в течение десятилетия бюджет страны потеряет примерно $7 трлн, если ситуация не изменится.
По её оценкам, масштабы потерянных доходов «равны 3% ВВП, или всему объёму подоходных налогов, уплачиваемых 90% налогоплательщиков с наиболее низким уровнем доходов».