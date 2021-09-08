Псаки: США не примут рейсы из Афганистана с большим числом непроверенных людей

США из соображений безопасности не примут на своих военных базах чартерные рейсы из Афганистана, если на борту будет находиться много неизвестных людей, которые не прошли надлежащую проверку.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не разрешим посадку на военных базах США самолётов, на борту которых сотни неизвестных нам людей, не прошедших проверку, касающуюся безопасности, и когда мы не видели список пассажиров», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что США найдут возможность вывезти всех оставшихся в Афганистане американцев из республики, в случае если они сами захотят уехать.