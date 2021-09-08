Псаки: США не примут рейсы из Афганистана с большим числом непроверенных людей

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США из соображений безопасности не примут на своих военных базах чартерные рейсы из Афганистана, если на борту будет находиться много неизвестных людей, которые не прошли надлежащую проверку.
Псаки: США не примут рейсы из Афганистана с большим числом непроверенных людей
  • © Susan Walsh / AP

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не разрешим посадку на военных базах США самолётов, на борту которых сотни неизвестных нам людей, не прошедших проверку, касающуюся безопасности, и когда мы не видели список пассажиров», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что США найдут возможность вывезти всех оставшихся в Афганистане американцев из республики, в случае если они сами захотят уехать.

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