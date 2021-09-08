Псаки: США не примут рейсы из Афганистана с большим числом непроверенных людей
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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы не разрешим посадку на военных базах США самолётов, на борту которых сотни неизвестных нам людей, не прошедших проверку, касающуюся безопасности, и когда мы не видели список пассажиров», — цитирует её ТАСС.
Ранее глава администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что США найдут возможность вывезти всех оставшихся в Афганистане американцев из республики, в случае если они сами захотят уехать.