Китай предоставит Афганистану экстренную помощь в размере $30 млн

Китайские власти предоставят Афганистану экстренную помощь в размере 200 млн юаней (около $30 млн). Об этом заявил глава китайского МИД Ван И.

«В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней», — приводит ТАСС слова Ван И.

Как уточняется, средства будут использованы для закупки продовольствия, медикаментов и проведения вакцинации.

Ранее представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке сообщил, что в Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно важных товаров.