Китай предоставит Афганистану экстренную помощь в размере $30 млн
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«В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней», — приводит ТАСС слова Ван И.
Как уточняется, средства будут использованы для закупки продовольствия, медикаментов и проведения вакцинации.
Ранее представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке сообщил, что в Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно важных товаров.