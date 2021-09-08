Китай предоставит Афганистану экстренную помощь в размере $30 млн

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Китайские власти предоставят Афганистану экстренную помощь в размере 200 млн юаней (около $30 млн). Об этом заявил глава китайского МИД Ван И.
Китай предоставит Афганистану экстренную помощь в размере $30 млн
  • © AP

«В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней», — приводит ТАСС слова Ван И.

Как уточняется, средства будут использованы для закупки продовольствия, медикаментов и проведения вакцинации.

Ранее представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке сообщил, что в Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно важных товаров.

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