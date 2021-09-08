Путин и глава Евросовета подчеркнули важность поддержания мира в Афганистане
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что был проведён обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане.
«С обеих сторон подчёркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учёте интересов всех групп населения», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Мишель сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане.