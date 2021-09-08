Путин и глава Евросовета подчеркнули важность поддержания мира в Афганистане

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Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе разговора отметили важность поддержания в Афганистане гражданского мира и недопущения насилия.
Путин и глава Евросовета подчеркнули важность поддержания мира в Афганистане
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что был проведён обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане.

«С обеих сторон подчёркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учёте интересов всех групп населения», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее Мишель сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане.

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