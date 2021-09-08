В Совбезе сообщили, что Патрушев не встречался с главой ЦРУ в Индии

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не планировал встречаться и не проводил встречу с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом в ходе своего визита в Индию.
В Совбезе сообщили, что Патрушев не встречался с главой ЦРУ в Индии
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Совбеза России Евгения Аношина.

«Патрушев не планировал встречаться и не встречался в Дели с главой ЦРУ», — заявили в Совбезе.

Также Аношин сообщил, что у Патрушева насыщенная программа визита в Нью-Дели, он проводит встречи с руководителями ряда ведомств Индии и руководством страны.

Ранее сообщалось, что Патрушев обсудит с руководством Индии ситуацию в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить