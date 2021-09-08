В Совбезе сообщили, что Патрушев не встречался с главой ЦРУ в Индии
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Совбеза России Евгения Аношина.
«Патрушев не планировал встречаться и не встречался в Дели с главой ЦРУ», — заявили в Совбезе.
Также Аношин сообщил, что у Патрушева насыщенная программа визита в Нью-Дели, он проводит встречи с руководителями ряда ведомств Индии и руководством страны.
Ранее сообщалось, что Патрушев обсудит с руководством Индии ситуацию в Афганистане.