В Совбезе сообщили, что Патрушев не встречался с главой ЦРУ в Индии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не планировал встречаться и не проводил встречу с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом в ходе своего визита в Индию.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Совбеза России Евгения Аношина.

«Патрушев не планировал встречаться и не встречался в Дели с главой ЦРУ», — заявили в Совбезе.

Также Аношин сообщил, что у Патрушева насыщенная программа визита в Нью-Дели, он проводит встречи с руководителями ряда ведомств Индии и руководством страны.

Ранее сообщалось, что Патрушев обсудит с руководством Индии ситуацию в Афганистане.